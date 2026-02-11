Место Ламбсдорфа займёт Клеменс фон Гетце, до сих пор возглавлявший посольство Германии в Мехико. Там новым послом станет Мария Маргарете Госсе. С 2018 по 2022 год она руководила Центральным управлением МИД в Берлине, отвечавшим за организацию работы свыше двухсот зарубежных представительств Германии.
«В правительственных кругах говорят, что по предложению министра иностранных дел Иоганна Вадефула (ХДС) в коалиции и правительстве была согласована периодическая ротация. Перечень должностей должен быть утверждён в Кабинете министров в эту среду», — говорится в статье. Всего будет девять назначений: в Тель-Авиве, Москве, Мехико, Мадриде, Пекине, Нью-Дели и Бразилиа.
А ранее правительства Азербайджана и Соединённых Штатов Америки официально закрепили свои отношения подписанием Хартии стратегического партнёрства. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс поставили свои подписи под этим документом. Содержание Хартии на данный момент остаётся конфиденциальным.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.