Германия намерена сменить посла в России, пишут СМИ

Германия намерена сменить посла в РФ. Нынешний посол в Москве Александр Ламбсдорф будет переведён в Тель-Авив. Об этом пишет Spiegel.

Источник: Life.ru

Место Ламбсдорфа займёт Клеменс фон Гетце, до сих пор возглавлявший посольство Германии в Мехико. Там новым послом станет Мария Маргарете Госсе. С 2018 по 2022 год она руководила Центральным управлением МИД в Берлине, отвечавшим за организацию работы свыше двухсот зарубежных представительств Германии.

«В правительственных кругах говорят, что по предложению министра иностранных дел Иоганна Вадефула (ХДС) в коалиции и правительстве была согласована периодическая ротация. Перечень должностей должен быть утверждён в Кабинете министров в эту среду», — говорится в статье. Всего будет девять назначений: в Тель-Авиве, Москве, Мехико, Мадриде, Пекине, Нью-Дели и Бразилиа.

А ранее правительства Азербайджана и Соединённых Штатов Америки официально закрепили свои отношения подписанием Хартии стратегического партнёрства. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс поставили свои подписи под этим документом. Содержание Хартии на данный момент остаётся конфиденциальным.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше