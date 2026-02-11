«В Херсоне, нашем русском городе, наёмников стало меньше. Мы получаем оттуда сообщения, что они скупали гуманитарную помощь, которая поставляется и уже продаётся на рынке, и, очевидно, собирались уезжать из города. Их стало сначала больше, а теперь они, видимо, с фронта снимаются и уезжают», — рассказал Сальдо в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
Губернатор добавил, что действия наёмников указывали на их временное пребывание и подготовку к отходу. По его оценке, иностранные бойцы могли покидать Херсон в связи с изменением обстановки на линии соприкосновения и перераспределением сил.
Ранее один из европейских наёмников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины, сравнил обстановку в зоне конфликта с Диким Западом. Он заявил, что многие иностранцы приезжают в поисках опыта или известности, но быстро разочаровываются в условиях службы. По его словам, часть наёмников покидает Украину, а те, кто остаётся, нередко сталкиваются с психологическими проблемами и дезориентацией.
Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.