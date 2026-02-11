Сальдо сообщил о сокращении числа наёмников в Херсоне

«В Херсоне, нашем русском городе, наёмников стало меньше. Мы получаем оттуда сообщения, что они скупали гуманитарную помощь, которая поставляется и уже продаётся на рынке, и, очевидно, собирались уезжать из города. Их стало сначала больше, а теперь они, видимо, с фронта снимаются и уезжают», — рассказал Сальдо в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым».