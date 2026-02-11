Стубб заявил о необходимости восстановления отношений Финляндии и России

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о важности восстановления отношений с Россией после завершения конфликта на Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Хельсинки.
«Мы уже пару лет обсуждаем, когда станет возможным установление связей с Россией на более высоком уровне. После конфликта отношения необходимо каким-то образом восстановить», — цитирует президента Yle.
Стубб отметил, что «хотя все не будет как прежде», Россия остается соседом. Он уточнил, что восстановление отношений произойдет постепенно, спокойно и сдержанно.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что разрушение взаимовыгодных отношений между Россией и Финляндией стало результатом действий руководства Хельсинки. Он добавил, что текущая ситуация негативно отражается прежде всего на финнах, которые лишились преимуществ от тесных торгово-экономических связей.