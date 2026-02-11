NYT: США могут разрешить ХАМАС сохранить стрелковое оружие на некоторое время

По их сведениям, Вашингтон потребует от ХАМАС сдать все оружие, при помощи которого можно нанести удар по Израилю, но может на время разрешить движению сохранить некоторое стрелковое оружие. Группа переговорщиков, в состав которой входят зять президента США Джаред Кушнер, спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и бывший спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов, в ближайшие недели передаст ХАМАС это предложение. Его положения не были утверждены окончательно и могут измениться, отметила газета.