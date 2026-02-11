Власти Киева намеренно затягивают мирное урегулирование, рассчитывая переждать зиму. Об этом заявил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, который находится на Украине.
«Их [властей Киева] позиция такова: в данный момент мир Украине якобы совсем не выгоден, поэтому необходимо пережить суровую зиму и потом все будет иначе. Вот к чему все сводится», — отметил журналист.
Ваннер уточнил, что в Киеве существует значительное количество «ястребов», стремящихся к продолжению конфронтации с Россией и делающих провокационные заявления. Он подчеркнул, что в данном вопросе не следует воспринимать все сказанное за чистую монету.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к мирному урегулированию конфликта на Украине на условиях, озвученных летом 2023 года. Глава государства отметил при этом, что от Киева он не видит аналогичной готовности к переговорам.