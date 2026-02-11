Ричмонд
Россиян предупредили об обмане при обмене валюты через мессенджер

Специалист Angara MTDR Михайлова: в Telegram есть схемы обмана при обмене валют.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. О новых схемах обмана при попытке обменять валюту через популярные мессенджеры рассказала агентству «Прайм» руководитель группы защиты бренда Angara MTDR Мария Михайлова.

«Мы наблюдаем рост числа мошеннических схем с обменом валют через мессенджеры, в частности, через Telegram, со второй половины 2025 года. Главная причина их распространения — заманчивый курс обмена и переход пользователей к неформальным, “удобным” финансовым сервисам, где нет строгой идентификации личности и банковского контроля», — объяснила она.

В ход идут сценарии с созданием поддельных обменников, похожих на популярные сервисы, а также услуги от имени специально созданных ботов. Аудитория таких «псевдообменников» может достигать десятков тысяч человек, указала Михайлова.

Она предостерегла, что клиенты этих сервисов рискуют не только потерей денег, но и преследованием по закону за участие в преступных схемах по отмыванию похищенного.