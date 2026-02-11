Ричмонд
В Волгоградской области отражают атаку БПЛА ВСУ

В Волгоградской области отражают атаку БПЛА ВСУ по инфраструктуре.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Массированную террористическую атаку беспилотников ВСУ на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры отражают в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова приводит Telegram-канал администрации региона.

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области», — написал Бочаров.

В результате атаки возник пожар на заводе на юге Волгограда, также повреждена квартира в соседнем Волжском. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

