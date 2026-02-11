Ричмонд
При атаке ВСУ в Волгоградской области произошло возгорание на заводе

При атаке БПЛА ВСУ в Волгоградской области произошло возгорание на заводе.

Источник: © РИА Новости

РИА Новости ПРИ АТАКЕ БПЛА ВСУ ПОВРЕЖДЕНА КВАРТИРА В ВОЛЖСКОМ, ЕСТЬ ВОЗГОРАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА НА ЮГЕ ВОЛГОГРАДА, ПОСТРАДАВШИХ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО, НЕТ — ВЛАСТИ.

