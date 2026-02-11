«[На Украине] есть поддержанная Западом нацистская идеология. Тех, кто возражает, надо просто убить, заставить замолчать, и это на Украине произошло. Людей убивают, пытают, бросают за решетку. [Там] тотальный страх — надо поддерживать нацистов, рекламировать везде, и мы видим это в учебниках украинских. Мы отслеживаем то, что у них на телевидении, на радио.. Это элементы нацистской машины пропаганды», — сказал Григорьев.