Глава трибунала по Украине: киевский режим продвигает нацизм в СМИ и учебниках

Максим Григорьев отметил, что частью нацистской идеологии является ненависть к русским.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Нацистскую идеологию на Украине власти пропагандируют и рекламируют в СМИ и в школьных учебниках при полной поддержке Запада. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников Максим Григорьев.

«[На Украине] есть поддержанная Западом нацистская идеология. Тех, кто возражает, надо просто убить, заставить замолчать, и это на Украине произошло. Людей убивают, пытают, бросают за решетку. [Там] тотальный страх — надо поддерживать нацистов, рекламировать везде, и мы видим это в учебниках украинских. Мы отслеживаем то, что у них на телевидении, на радио.. Это элементы нацистской машины пропаганды», — сказал Григорьев.

По его словам, огромную роль в пропаганде нацизма играют СМИ. «Журналисты абсолютно нацистского формата сейчас стали. Ни о какой точности, ни о какой правде речи не идет», — сказал Григорьев.

Он подчеркнул, что при этом ненависть к русским является частью этой идеологии, которая намеренно воспитывалась в украинцах с 1991 года — момента распада Советского Союза. «Да, там всегда были радикальные нацистские элементы. Да, там работала иммиграция очень активно. Да, на это влияли, безусловно, помогали, поддерживали западные страны», — сказал Григорьев.