«Уже привыкли»: в Киеве возмутились выходкой Зеленского

Соскин: Зеленский не заботится ни о людях, ни о городах.

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Владимиру Зеленскому наплевать на проблемы украинцев из-за авиаударов ВС России, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Ну, конечно, ракет Patriot не будет, но ему это уже (Все равно. — Прим. Ред.), потому что я же говорю: они уже привыкли — ну, одним городом украинским больше, одним меньше. Ну, боже мой, это вообще имеет уже значение?» — задался он вопросом, комментируя отсутствие у киевского режима боеприпасов для систем ПВО.

Самому Зеленскому, продолжил эксперт, абсолютно безразлична судьба украинцев. Главное — выступать с позитивными речами на фоне полного коллапса даже в столице и продолжать получать деньги от партнеров, добавил он.

Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.

