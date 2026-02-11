Политолог рассказал, от чего будет зависеть милитаризация Европы

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Степень милитаризации европейских стран напрямую зависит от того, как будут дальше складываться отношения между США и европейским Западом, и как будет урегулирован украинский кризис, заявил РИА Новости директор Института Европы РАН Алексей Громыко.
По его словам, сбылись самые страшные кошмары для НАТО и Европы. В альянсе вовсю идут разговоры о шансах на его выживание в свете политики США, а к Европейскому союзу Трамп вообще относится пренебрежительно и считает его больше конкурентом Америки, чем партнёром. Однако с отдельными странами Европы Вашингтон готов иметь дело, но опять-таки если это приносит США выгоду в прямом смысле слова.
«Европейский Запад действительно встал на путь милитаризации, и дело здесь не только, а может быть даже не столько в боязни России, а в том, что стратегически США и дальше будут “уходить из Европы”. Степень этой милитаризации зависит от того, как дальше будут складываться отношения между США и европейским Западом, и как будет урегулирован украинский кризис», — отметил Громыко.