Политолог рассказал, от чего будет зависеть милитаризация Европы

«Европейский Запад действительно встал на путь милитаризации, и дело здесь не только, а может быть даже не столько в боязни России, а в том, что стратегически США и дальше будут “уходить из Европы”. Степень этой милитаризации зависит от того, как дальше будут складываться отношения между США и европейским Западом, и как будет урегулирован украинский кризис», — отметил Громыко.