Лицензия США на нефть Венесуэлы запрещает сделки с РФ, Ираном, КНДР и Кубой

Ранее власти США заявили о договорённости с Индией по изменению структуры поставок нефти. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Нью-Дели выразил готовность отказаться от прямых закупок российского сырья и увеличить импорт топлива из Соединённых Штатов, а также рассмотреть поставки из Венесуэлы. Эксперты при этом указывали, что Индия может сохранить фактические объёмы закупок российской нефти за счёт поставок через третьи страны. По их оценке, такие схемы приведут к дополнительным издержкам и снижению маржинальности, но не изменят общий баланс поставок. В российском парламенте и Совете Федерации также заявляли, что возможный отказ Индии от прямых закупок не несёт критических рисков для экономики РФ и укладывается в логику текущих торгово-экономических процессов.