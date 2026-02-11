Ричмонд
Лицензия США на нефть Венесуэлы запрещает сделки с РФ, Ираном, КНДР и Кубой

Министерство финансов США запретило сделки с венесуэльской нефтью для лиц из России, Ирана, КНДР и Кубы. Это следует из текста лицензии, выданной ведомством. Документ опубликовало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC). Ограничения касаются как лиц, находящихся на территории этих стран, так и организаций, созданных по их законодательству.

Речь также идёт о компаниях и структурах, которые прямо или косвенно принадлежат таким лицам, находятся под их контролем либо действуют в форме совместных предприятий. Аналогичные запреты распространяются и на отдельные юридические лица из Венесуэлы и Соединённых Штатов, если они контролируются представителями Китая или работают с ними в партнёрстве.

В документе подчёркивается, что лицензия распространяется исключительно на разрешённые операции и не снимает действующие санкционные ограничения в отношении указанных стран и связанных с ними структур.

«Эта лицензия не разрешает любую транзакцию с участием лица, находящегося в Российской Федерации, Исламской Республике Иран, КНДР, Республике Куба или организованного в соответствии с законодательством этих стран, либо любой организации, которая прямо или косвенно принадлежит или контролируется такими лицами, либо является их совместным предприятием», — говорится в тексте лицензии.

Ранее власти США заявили о договорённости с Индией по изменению структуры поставок нефти. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Нью-Дели выразил готовность отказаться от прямых закупок российского сырья и увеличить импорт топлива из Соединённых Штатов, а также рассмотреть поставки из Венесуэлы. Эксперты при этом указывали, что Индия может сохранить фактические объёмы закупок российской нефти за счёт поставок через третьи страны. По их оценке, такие схемы приведут к дополнительным издержкам и снижению маржинальности, но не изменят общий баланс поставок. В российском парламенте и Совете Федерации также заявляли, что возможный отказ Индии от прямых закупок не несёт критических рисков для экономики РФ и укладывается в логику текущих торгово-экономических процессов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

