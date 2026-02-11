Военачальник НАТО признал, что Россия может подавить системы ПВО альянса

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Россия осознает недостатки средств противовоздушной обороны (ПВО) стран Североатлантического альянса и разработала методы их частичного подавления с помощью беспилотников. Такое мнение выразил французский адмирал и главнокомандующий объединенными силами НАТО по трансформации Пьер Вандье во время выступления в Национальном клубе печати в Вашингтоне.
«На сегодняшний день Россия поняла недостатки нашей интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. Мы построили систему, которая была предназначена для уничтожения самолетов», — отметил он, говоря о странах НАТО. «Стоимость ракеты была хорошей по отношению к самолету. И число ракет соответствует числу самолетов сегодня», — добавил Вандье.
«Так что они просто подавляют нижний уровень с помощью беспилотников массового производства», — подчеркнул Вандье, имея в виду применение Россией беспилотников в зоне специальной военной операции. Он констатировал, что против дешевых и многочисленных дронов имеющиеся в странах НАТО системы менее эффективны.
Вандье добавил, что в государствах альянса разрабатывают методы противодействия массовому налету беспилотников. «Нам нужен иной способ для их уничтожения, нежели большие старые ракеты», — добавил адмирал. По его словам, для этого в перспективе могут, в частности, применять как оружие направленной энергии, так и ударное вооружение.