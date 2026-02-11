Ричмонд
Военачальник НАТО признал, что Россия может подавить системы ПВО альянса

Главнокомандующий объединенными силами Североатлантического альянса по трансформации Пьер Вандье подчеркнул, что РФ осознает недостатки средств противовоздушной обороны государств объединения.

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Россия осознает недостатки средств противовоздушной обороны (ПВО) стран Североатлантического альянса и разработала методы их частичного подавления с помощью беспилотников. Такое мнение выразил французский адмирал и главнокомандующий объединенными силами НАТО по трансформации Пьер Вандье во время выступления в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

«На сегодняшний день Россия поняла недостатки нашей интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. Мы построили систему, которая была предназначена для уничтожения самолетов», — отметил он, говоря о странах НАТО. «Стоимость ракеты была хорошей по отношению к самолету. И число ракет соответствует числу самолетов сегодня», — добавил Вандье.

«Так что они просто подавляют нижний уровень с помощью беспилотников массового производства», — подчеркнул Вандье, имея в виду применение Россией беспилотников в зоне специальной военной операции. Он констатировал, что против дешевых и многочисленных дронов имеющиеся в странах НАТО системы менее эффективны.

Вандье добавил, что в государствах альянса разрабатывают методы противодействия массовому налету беспилотников. «Нам нужен иной способ для их уничтожения, нежели большие старые ракеты», — добавил адмирал. По его словам, для этого в перспективе могут, в частности, применять как оружие направленной энергии, так и ударное вооружение.

