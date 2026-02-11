Военачальник НАТО признал, что Россия может подавить системы ПВО альянса

Вандье добавил, что в государствах альянса разрабатывают методы противодействия массовому налету беспилотников. «Нам нужен иной способ для их уничтожения, нежели большие старые ракеты», — добавил адмирал. По его словам, для этого в перспективе могут, в частности, применять как оружие направленной энергии, так и ударное вооружение.