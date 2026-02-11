Ричмонд
Марочко: ВС РФ продвинулись и закрепились на новых позициях у Белицкого ДНР

Военный эксперт отметил, что на добропольском направлении идут активные боевые действия.

ЛУГАНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие продвинулись и закрепились на новых позициях у Белицкого Донецкой Народной Республики, идет зачистка местности. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В районе Белицкого помимо закрепления на новых позициях, расширения зоны контроля идет зачистка местности. Но здесь есть еще очень много серых зон. В районе Нового Донбасса также появилось большое межпозиционное пространство», — сказал он.

Марочко отметил, что в целом на добропольском направлении идут активные боевые действия.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что бойцы «Центра» развивают наступление на добропольском направлении, ведут уличные бои в Гришино, Новом Донбассе и Белицком. Позже Марочко информировал ТАСС, что российские силы до 500 м расширили зону контроля в Белицком.

