Противостояние США и Китая: что нужно Вашингтону для победы

В докладе института отмечается, что для противодействия Пекину Вашингтону потребуется не менее 300 истребителей F-47 и более 200 бомбардировщиков B-21 Raider. Сейчас американские ВВС планируют приобрести около 180 F-47 и около 100 B-21.