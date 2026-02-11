Ричмонд
Противостояние США и Китая: что нужно Вашингтону для победы

Defense News: США нужно 500 новых самолетов для победы над КНР.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики института аэрокосмических исследований Митчелла заявили, что ВВС США потребуется как минимум 500 новых самолетов для сохранения превосходства над Китаем в возможном конфликте. Об этом сообщает Defense News.

В докладе института отмечается, что для противодействия Пекину Вашингтону потребуется не менее 300 истребителей F-47 и более 200 бомбардировщиков B-21 Raider. Сейчас американские ВВС планируют приобрести около 180 F-47 и около 100 B-21.

Бывший пилот F-16 и директор по исследованиям института Хизер Пенни подчеркнула, что современные конфликты показывают необходимость крупных самолетных флотов. Она отметила важность поддержания существующего парка самолетов до появления B-21 и F-47 в значительных количествах.

Ранее KP.RU писал, что в Китае продолжают развивать свою военную авиацию. Появились кадры нового боевого самолета, проходящего летные испытания. Он оснащен дельтовидным крылом, удлиненным носом и интегрированным фюзеляжем, что способствует снижению его радиолокационной заметности.

