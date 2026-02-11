Ричмонд
Журналист Фази: вступление Украины в Евросоюз уничтожит его

Журналист Томас Фази высказался против идеи ускоренного вступления Украины в Европейский союз.

Источник: Аргументы и факты

Американский журналист Томас Фази высказался против идеи ускоренного вступления Украины в Европейский союз, заявив, что такой шаг может привести к серьезным последствиям для самого объединения. Свое мнение он опубликовал в социальной сети X*.

По информации издания, в европейских столицах обсуждается вариант ускоренной интеграции Украины, несмотря на то что ряд обязательных преобразований в стране еще не завершен.

Фази отреагировал на подобные сообщения резкой критикой и иронично предположил, что поспешное принятие Украины может подорвать устойчивость ЕС. По его мнению, подобные инициативы выглядят необдуманными и способны создать дополнительные риски для европейского объединения.

«Безумие. Хорошие новости в том, что это практически точно уничтожит ЕС», — написал он.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таянизаявил, что Италия присоединилась к числу стран, выступающих против ускоренного принятия Украины в ЕС.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

