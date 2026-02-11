Боец рассказал об уничтожении диверсантов ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 11 фев — РИА Новости. Военнослужащие «Южной» группировки войск ВС РФ уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Константиновки в ДНР, рассказал РИА Новости оператор беспилотных систем с позывным «Хан».
Группа диверсантов противника была выявлена в момент высадки.
«Высадилась группа диверсантов, наши дроны ее обнаружили. Командир батальона “Призрак” дал команду на нанесение поражения», — рассказал собеседник агентства.
После получения приказа расчеты беспилотных систем нанесли по противнику точечные удары. В результате скоординированных действий подразделений диверсионная группа была полностью ликвидирована.
«До семи человек было уничтожено», — уточнил оператор.