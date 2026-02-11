СМИ: в США закроют группу обеспечения прозрачности разведсообщества

В марте 2025 года Габбард пообещала положить конец «политически мотивированным» утечкам информации в СМИ. Она также объявляла о лишении доступа к секретным данным и увольнении сотрудников разведывательных агентств, имевших отношение к непристойным чатам на внутренней платформе национального агентства безопасности. Директор национальной разведки отмечала, что расследование «только начинается» и представляет из себя часть более широкой политики администрации президента США Дональда Трампа по восстановлению доверия к разведывательному сообществу.