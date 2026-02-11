Ричмонд
СМИ: в США закроют группу обеспечения прозрачности разведсообщества

Reuters: в США закроют группу обеспечения прозрачности разведсообщества.

ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Директор национальной разведки США Тулси Габбард сворачивает деятельность специальной рабочей группы для устранения политизации и обеспечения прозрачности американского разведывательного сообщества, передает агентство Рейтер со ссылкой на комментарий главы ведомства.

По данным источников агентства, решение свернуть деятельность рабочей группы приняли после ряда предполагаемых ошибок в ее работе. Тем не менее представитель офиса Габбард опроверг наличие каких-либо просчетов, заявив, что группа изначально задумывалась как временная структура. Директор национальной разведки также подтвердила эту точку зрения.

«Группа инициатив директора была создана как временная мера для оперативного наращивания ресурсов с целью выполнения приоритетных проектов с ближайшими сроками, включая президентские указы», — сказала Габбард агентству Рейтер.

Директор национальной разведки США добавила, что перераспределяет членов группы по различным командам в рамках подотчетного ей ведомства.

В марте 2025 года Габбард пообещала положить конец «политически мотивированным» утечкам информации в СМИ. Она также объявляла о лишении доступа к секретным данным и увольнении сотрудников разведывательных агентств, имевших отношение к непристойным чатам на внутренней платформе национального агентства безопасности. Директор национальной разведки отмечала, что расследование «только начинается» и представляет из себя часть более широкой политики администрации президента США Дональда Трампа по восстановлению доверия к разведывательному сообществу.

