Украинцы в США активно интересуются переездом в Россию, заявил генконсул

Генконсул Марков: украинцы в США активно интересуются переездом в Россию.

НЬЮ-ЙОРК, 11 фев — РИА Новости. Украинцы в США активно интересуются программой по переселению соотечественников в РФ, количество обращений по этой теме «кратно возросло», сообщил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков.

«Граждане Украины, желающие получить российское гражданство, теперь активно интересуются модальностями госпрограммы по переселению соотечественников. Количество обратившихся за информацией по этому вопросу в прошлом году кратно возросло», — сказал Марков.

Мотивы, отметил он, у всех разные.

«Кто-то хочет воссоединиться с родственниками, кому-то не зашла американская действительность, а ментально и идеологически ближе оказалась наша страна, кого-то пугает принудительное возвращение на Украину, в том числе из-за ужесточения миграционной политики США в отношении украинцев», — констатировал генконсул.

