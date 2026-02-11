Раскрыто, как обильные снегопады отразятся на урожае в России

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Обильные снегопады повышают шанс на высокий урожай озимых в России, но несут точечные угрозы, рассказал агентству «Прайм» президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.
«Повышенные снегозапасы — это страховка от засухи. Почва получит дополнительное увлажнение», — отметил эксперт, добавив, что потенциал урожая вырос в сравнении с тем же периодом 2025 года.
Однако в некоторых районах сохраняется риск выпревания посевов из-за возможной ледяной корки. Она может появиться из-за «температурных качелей», когда морозы сменяются оттепелью и наоборот.
Главным фактором реализации урожайного потенциала, по словам Биждова, станет характер весеннего снеготаяния и погода в начале вегетации. То есть, с какой скоростью будет таять снег, и какая погода установится весной.