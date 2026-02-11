Посол России в Лондоне назвал одну из главных задач дипломатии

«В нынешней кризисной ситуации в Европе, связанной с Украиной, дипломатии предстоит решить очень многое. Когда военные задачи будут выполнены, то остальные все задачи предстоит решить нашей дипломатии… У нас очень взыскательное руководство, у нас очень взыскательный российский народ, который внимательно следит за тем, что мы делаем, поэтому расслабляться мы не можем, будем продолжать вносить наш вклад в выполнение всех этих огромных задач», — добавил Келин.