Посол России в Лондоне назвал одну из главных задач дипломатии

ЛОНДОН, 11 фев — РИА Новости. Создание механизмов для построения многополярного мира является одной из основных задач дипломатии на сегодняшний день, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин во время приема по случаю Дня дипломатического работника.
На приеме в посольстве РФ присутствовали послы и дипломаты из дружественных стран, а также соотечественники. В ходе мероприятия прошел оперный концерт, после чего гостям были предложены блюда русской кухни.
«В переломные периоды мы всегда думали только об одном: о том, чтобы создать необходимые условия для развития нашей страны. Это первая задача. И вторая задача — это создание новых механизмов для построения нового глобального, многополярного мира», — сказал Келин, обращаясь к гостям.
Он отметил, что по мере возрастания турбулентности в мире важность задач, возложенных на дипломатическую службу, возрастает.
«В нынешней кризисной ситуации в Европе, связанной с Украиной, дипломатии предстоит решить очень многое. Когда военные задачи будут выполнены, то остальные все задачи предстоит решить нашей дипломатии… У нас очень взыскательное руководство, у нас очень взыскательный российский народ, который внимательно следит за тем, что мы делаем, поэтому расслабляться мы не можем, будем продолжать вносить наш вклад в выполнение всех этих огромных задач», — добавил Келин.