«Очень тяжело»: на Украине сделали важное признание

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украина столкнется с большими проблемами, если президент США Дональд Трамп на фоне падения рейтинга республиканцев перед выборами в Конгресс потеряет интерес к конфликту, заявил в эфире YouTube-канала Politeka депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.
«Если они будут видеть, что этот кейс им не приносит электорального плюса, они его будут откладывать до лучших времен — а для нас это большая проблема», — предупредил он.
По словам парламентария, практически вся военная поддержка киевского режима сейчас держится на том, что Европа покупает у США и передает Украине. Поэтому, пояснил политик, даже незначительное снижение фокуса внимания окружения Трампа к украинской тематикк сильно скажется на финансовой и военной поддержке Киева.
«Тогда нам будет, правда, очень тяжело. Потому что мы с вами буквально недавно столкнулись с ситуацией, когда не было вообще ракет Patriot», — заключил Разумков.
На прошлой неделе New York Times сообщала, что все больше украинцев демонстрируют готовность к территориальным уступкам ради мира. Издание отмечало, что Зеленский, несмотря на общественные настроения на Украине, по-прежнему выступает против вывода войск из Донбасса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что ВСУ должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием Москвы. Помощник Путина Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.