Самолет НАТО над Черным морем сопровождал британский самолет-разведчик

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Самолет НАТО Boeing E-3A Sentry вылетел вслед за самолетом ВВС Великобритании и почти час патрулировал в районе западного берега Черного моря, пока британский борт выполнял разведывательный полет над акваторией, выяснило РИА Новости, изучив данные авиатрекеров.
Ранее агентство передало, что разведывательный самолет RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании в понедельник вылетел с базы в британском городке Уоддингтон, пролетел через Европу до Черного моря, покружил между Крымом и Сочи и улетел обратно.
Как выяснило агентство, спустя 15 минут после него с базы Гайленкирхен в Германии вылетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry с позывным NATO07, который прошел примерно по тому же маршруту через Европу и направился к Черному морю.
По данным трекинга, натовский самолет вошел в район западного побережья Черного моря со стороны Румынии и в течение почти часа патрулировал там, пока британский разведчик летал над акваторией. В 16.52 мск Boeing E-3A Sentry вышел на последний круг и через 14 минут взял курс обратно на базу.
Как раз в это же время британский RC-135W Rivet Joint отключил транспондер. Сигнал отсутствовал полчаса, до 17.24 мск, пока самолет пролетал над Черным морем к югу от Крымского полуострова. После этого самолет взял курс на базу в Великобритании, фактически следуя за натовским бортом, определило агентство.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.