Россия опережает НАТО в скорости адаптации боевого опыта, заявили в альянсе

Адмирал Вандье: Россия опережает НАТО по скорости адаптации боевого опыта.

ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Верховный главнокомандующий объединенных вооружённых сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье признал, что Россия опережает альянс по скорости адаптации боевого опыта.

«Первый урок, который нам нужно применить на практике и осмыслить, заключается в том, есть ли у нас организация, способная адаптироваться с такой скоростью. Россия очень хорошо умеет адаптироваться и, вероятно, делает это лучше, чем мы», — сказал Вандье в ходе своего выступления перед журналистами в Вашингтоне.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

