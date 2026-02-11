Страны Ближнего Востока и Азии интересуются продукцией «Калашникова» на WDS

ЭР-РИЯД, 11 февраля. /ТАСС/. Представители стран Ближнего Востока, Азии и Африки проявляют большой интерес к продукции концерна «Калашников» в рамках выставки World Defense Show-2026 (WDS), которая проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом сообщил ТАСС официальный представитель организации.
«Мы отмечаем большой интерес со стороны гостей и участников World Defense Show к экспозиции концерна “Калашников”. Стенд активно посещают партнеры из стран Ближнего Востока, а также Африки и Юго-Восточной Азии. Среди них много представителей стран, которые являются давними партнерами концерна, также мы видим среди них и новых партнеров», — сказал собеседник.
По его словам, повышенный интерес у зарубежных участников выставки вызвала разведывательно-ударная система с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ», мировая премьера которой состоялась в Эр-Рияде. «Наш новейший барражирующий боеприпас “Рус-ПЭ” привлек повышенное внимание посетителей выставки, а также официальных делегаций и военнослужащих различных стран. В первую очередь всех привлекает его мобильность, возможность переноски без привлечения дополнительных транспортных средств, а также простота использования и высокая эффективность», — отметил официальный представитель концерна.
Боеприпас представляет собой носитель с X-образной схемой крепления аэродинамических поверхностей, который снабжен боевой частью, аппаратурой управления и головкой самонаведения. Запуск «Рус-ПЭ» производится из носимого транспортно-пускового контейнера путем пневматического старта. Боеприпас может применяться в полностью автономном режиме, в процессе обнаружения и идентификации целей задействованы алгоритмы ИИ.
Выставка World Defense Show проходит в Эр-Рияде 8−12 февраля.