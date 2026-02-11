Страны Ближнего Востока и Азии интересуются продукцией «Калашникова» на WDS

По его словам, повышенный интерес у зарубежных участников выставки вызвала разведывательно-ударная система с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ», мировая премьера которой состоялась в Эр-Рияде. «Наш новейший барражирующий боеприпас “Рус-ПЭ” привлек повышенное внимание посетителей выставки, а также официальных делегаций и военнослужащих различных стран. В первую очередь всех привлекает его мобильность, возможность переноски без привлечения дополнительных транспортных средств, а также простота использования и высокая эффективность», — отметил официальный представитель концерна.