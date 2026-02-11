Президент Колумбии сообщил о попытке покушения

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о том, что избежал покушения, когда летел на вертолете в департамент Кордова накануне. Об этом он рассказал во время заседания совета министров в административном центре муниципалитета — Монтерии, передает El Tiempo.
По словам главы государства, вечером 9 февраля он не смог приземлиться в Кордове, так как «боялся», что «по вертолету могут открыть огонь». «Должен признаться, что тогда я спасался от покушения на мою жизнь, поэтому не смог вчера прибыть. Я не смог приземлиться там, где должен был. Даже посадочные огни не включили», — заявил Петро.
Он добавил: «Мы вылетели в открытое море на четыре часа и прибыли туда, куда вовсе не собирались… спасаясь от покушения вместе с моими детьми».
El Tiempo отмечает, что до этого Петро неоднократно утверждал, что наркоторговцы планируют его убить.
Как пишет газета, в Кордове действует крупнейший в Колумбии картель «Клан залива», который на прошлой неделе решил приостановить мирные переговоры с колумбийскими властями после того, как Петро договорился с президентом США Дональдом Трампом о захвате главаря — Хобаниса де Хесуса Авила Вильядиего по прозвищу Чикито Мало.
Петро и Трамп встретились в Белом доме 3 февраля на фоне обострения отношений между Боготой и Вашингтоном. Американский президент обвинял власти Колумбии в недостаточных мерах по борьбе с наркотрафиком. В октябре 2025 года Трамп назвал Петро «незаконным нарколидером», обвинив в поощрении наркобизнеса в Колумбии. В том же месяце Минфин США внес колумбийского президента, его жену и старшего сына в санкционный список.
Петро отвергал обвинения и критиковал Вашингтон за действия в Карибском бассейне, где американские силы атакуют суда, которые, по версии США, причастны к наркоторговле. Также президент Колумбии критиковал операцию Вашингтона в Венесуэле, в ходе которой американские военные захватили и вывезли в США венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Встречу в Белом доме оба лидера оценили в позитивном ключе. Трамп рассказал, что стороны работают над соглашением о борьбе с наркотрафиком из Колумбии. Петро сообщил, что попросил президента США о помощи в поимке наркоторговцев за пределами Колумбии.