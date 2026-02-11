Ричмонд
В НАТО отметили растущую роботизацию современных боевых действий

Адмирал Вандье: НАТО отмечает рост роботизации современных боевых действий.

ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Верховный главнокомандующий объединенных вооружённых сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье отметил растущую роботизация боевых действий.

«Мы видим, с какой скоростью всё развивается… На самом деле мы наблюдаем гонку в области военной робототехники», — сказал Вандье в ходе своего выступления перед журналистами в Вашингтоне.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

