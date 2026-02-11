Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине разработали новую лазерную систему ПВО Sunray, пишут СМИ

Украинские инженеры разработали лазерную систему противовоздушной обороны Sunray. Проект создавался около двух лет с бюджетом в несколько миллионов долларов. Об этом сообщает The Atlantic.

Источник: Life.ru

«Если вы никогда не видели, как лазер сбивает самолёт с неба, то это может вас выбить из колеи. Оружие удобно помещается в багажнике автомобиля. Оно не издает шума и не испускает света, даже светящегося красного луча, который так хорошо знаком по фильмам. Когда на днях группа украинских солдат и инженеров показала мне свой прототип, он показался мне простым в использовании. Даже слишком простым», — утверждается в статье.

Отмечается, что система по виду напоминает телескоп с камерами по бокам, кроме того, лазер может устанавливаться на транспортное средство.

А ранее «Ростех» поставил в российскую армию крупной партии новейших истребителей Су-57. Самолёты прибыли в обновлённом техническом облике. По словам гендиректора корпорации, этот истребитель пятого поколения способен работать даже против самых современных систем ПВО. Он может поражать цели в воздухе, на земле и на воде в любое время суток.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.