На Украине разработали новую лазерную систему ПВО Sunray, пишут СМИ

«Если вы никогда не видели, как лазер сбивает самолёт с неба, то это может вас выбить из колеи. Оружие удобно помещается в багажнике автомобиля. Оно не издает шума и не испускает света, даже светящегося красного луча, который так хорошо знаком по фильмам. Когда на днях группа украинских солдат и инженеров показала мне свой прототип, он показался мне простым в использовании. Даже слишком простым», — утверждается в статье.
Отмечается, что система по виду напоминает телескоп с камерами по бокам, кроме того, лазер может устанавливаться на транспортное средство.
А ранее «Ростех» поставил в российскую армию крупной партии новейших истребителей Су-57. Самолёты прибыли в обновлённом техническом облике. По словам гендиректора корпорации, этот истребитель пятого поколения способен работать даже против самых современных систем ПВО. Он может поражать цели в воздухе, на земле и на воде в любое время суток.
