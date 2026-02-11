На Украине разработали новую лазерную систему ПВО Sunray, пишут СМИ

«Если вы никогда не видели, как лазер сбивает самолёт с неба, то это может вас выбить из колеи. Оружие удобно помещается в багажнике автомобиля. Оно не издает шума и не испускает света, даже светящегося красного луча, который так хорошо знаком по фильмам. Когда на днях группа украинских солдат и инженеров показала мне свой прототип, он показался мне простым в использовании. Даже слишком простым», — утверждается в статье.