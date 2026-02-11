NYT: США могут разрешить ХАМАС временно не сдавать стрелковое оружие

Власти США могут разрешить палестинскому движению ХАМАС на некоторое время оставить у себя часть стрелкового оружия, написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По данным собеседников, американская сторона потребовала от членов этого объединения сдать всё вооружение, пригодное для атак на Израиль. Вместе с тем этот призыв может не коснуться некоторых видов стрелкового оружия.
Соответствующее предложение в ближайшие недели должна передать палестинскому движению группа переговорщиков. В неё входят спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и бывший спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов.
При этом в публикации подчёркивается, что содержание предложения не утверждено окончательно, и его пункты могут быть скорректированы.
Напомним, в конце декабря глава Белого дома Дональд Трамп предупреждал, что.
ХАМАС уничтожат в случае отказа разоружиться. Он обратил внимание, что палестинское движение ранее согласилось выполнить указанное требование. Президент США также добавил, что десятки стран, поддержавших американский мирный план по урегулированию в секторе Газа, могут «стереть с лица земли» ХАМАС, если члены организации не сложат оружие.