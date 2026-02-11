Япония выделит дополнительные средства на программу ЮНЕСКО для Украины

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Япония согласилась выделить еще 3,8 миллиона долларов на реализацию программы ЮНЕСКО для Украины, доведя общие вливания до 40%, сообщает организация.
«ЮНЕСКО объявила о новом взносе в размере 3,8 миллиона долларов США от Японии для поддержки восстановления Украины в областях культуры, образования, коммуникаций и информации… С этим новым взносом от Японии ее общая поддержка составит 29,1 миллиона долларов США, что представляет собой почти 40% от всех средств, мобилизованных ЮНЕСКО для Украины», — сообщает ЮНЕСКО на своем сайте.
По данным организации, всего на данный момент ЮНЕСКО мобилизовала более 75 миллионов долларов для реализации своей программы на Украине.