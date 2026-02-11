Россиянам объяснили, какие продукты следует избегать из-за вируса Нипах

«Мы советуем людям, которые едут в Западную Бенгалию, чтобы снизить риск контакта с вирусом Нипах, не прикасаться к животным, в том числе к их мокроте, крови или экскрементам. Не следует употреблять в пищу продукты, которые могут быть заражены слюной или выделениями животных, то есть не следует есть немытую пищу, пищу со следами укусов и так далее», — сказал агентству Вихел.