Россиянам объяснили, какие продукты следует избегать из-за вируса Нипах

ГААГА, 11 фев — РИА Новости. Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах (RIVM) рекомендует людям, путешествующим в регион, где циркулирует вирус Нипах, не употреблять немытые продукты и пищу, которая может быть заражена слюной или выделениями животных, а также финиковый сок, рассказал РИА Новости пресс-секретарь учреждения Харальд Вихел.
«Мы советуем людям, которые едут в Западную Бенгалию, чтобы снизить риск контакта с вирусом Нипах, не прикасаться к животным, в том числе к их мокроте, крови или экскрементам. Не следует употреблять в пищу продукты, которые могут быть заражены слюной или выделениями животных, то есть не следует есть немытую пищу, пищу со следами укусов и так далее», — сказал агентству Вихел.
По словам представителя института, путешественникам также не рекомендуется употреблять сок финиковой пальмы.
«Перед употреблением овощей или продуктов их следует мыть и готовить. Также необходимо избегать контакта с инфицированными людьми», — добавил Вихел.
В институте уточнили, что в Нидерландах вирус Нипах не циркулирует, поскольку фруктовых садов, благодаря которым вирус попадает в организм человека, здесь нет.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о нескольких случаях заражения вирусом Нипах среди медицинских работников. Многие страны Азии, включая Вьетнам, Сингапур и Индонезию, на фоне данных сообщений заявили об усилении мер санэпиднадзора. Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире: лекарства и вакцины от него не существует. Нипах может вызывать лихорадку и энцефалопатию — поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40% до 75%.