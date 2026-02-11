Соскин: Зеленскому наплевать на жителей и города Украины

Владимиру Зеленскому безразличны страдания украинцев на фоне ударов ВС России по инфраструктуре. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.
«Ну, конечно, ракет Patriot не будет, но ему это уже [Все равно], потому что я же говорю: они уже привыкли — ну, одним городом украинским больше, одним меньше. Ну, боже мой, это вообще имеет уже значение?» — сказал политолог.
Соскин подчеркнул, что Зеленскому наплевать на украинцев. Он добавил, что для киевского главаря важнее продолжать получать финансовую помощь от западных партнеров.
Ранее KP.RU писал, что жители Киева вышли на протест из-за продолжительных отключений электроэнергии и отсутствия отопления. Акция прошла в центре города. Адвокат Ростислав Кравец отметил, что многие дома остаются без света уже вторые сутки, а температура в квартирах опустилась до 6−8 градусов.