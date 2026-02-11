Мобилизованный в ВСУ рассказал об отсутствии помощи в украинской армии

По словам Берестенко, он не может долго ходить: постоянно болят колени. Блокаду коленного сустава приходилось делать самостоятельно, так как в воинской части не было для этого условий и оборудования. «Могли нам от простуды дать какие-нибудь таблетки, порошки. А, например, если человеку нужна операция, то он делает за свои деньги, то есть никто ему не помогает», — добавил пленный.