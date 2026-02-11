Ричмонд
Мобилизованный в ВСУ рассказал об отсутствии помощи в украинской армии

Пленный Евгений Берестенко сообщил, что его забрали в Вооруженные силы Украины, несмотря на ревматизм и проблемы с сердцем.

БЕЛГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. Помощник гранатометчика украинского 31-го отдельного полка связи Евгений Берестенко, который был мобилизован в Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на ревматизм, а позже сдался в плен российским военнослужащим, в беседе с ТАСС рассказал о начавшихся проблемах со здоровьем и об отсутствии медпомощи в ВСУ.

«У меня ревматизм сердца. В детстве переболел ангиной, и это дало осложнения на сердце, поэтому я не военнообязанный вообще, не служил срочку. Когда меня мобилизовали, после всяких этих учебок начались проблемы [со здоровьем]», — сказал он.

По словам Берестенко, он не может долго ходить: постоянно болят колени. Блокаду коленного сустава приходилось делать самостоятельно, так как в воинской части не было для этого условий и оборудования. «Могли нам от простуды дать какие-нибудь таблетки, порошки. А, например, если человеку нужна операция, то он делает за свои деньги, то есть никто ему не помогает», — добавил пленный.