Семья из США требует от России $20 млн за смерть боевика ВСУ

С заявлением обратилась Татьяна Кимберлин, которая представилась тётей погибшего под Авдеевкой украинского солдата Андрея Рачка. Её супругом является Бретт Кимберлин, который провёл в тюрьме минимум 17 лет по обвинениям в подделке документов, торговле наркотиками и терроризме.
Семейная пара заявила, что после смерти родителей якобы усыновила украинца, но юридически документы не оформила. При этом в некрологах семья Кимберлин не упоминается.
Истцы хотят получить компенсацию из замороженных российских активов. Как пояснил американский адвокат Аркадий Бух, преодолеть иммунитет суверенного государства очень сложно, в отношении России таких прецедентов единицы.
«В данном кейсе важно, что Россия не входит в список стран — спонсоров терроризма. Поэтому для конструкции дела (истцы. — Прим. Life.ru) привлекли в виде соответчиков Иран и КНДР, которые признаны США спонсорами терроризма», — уточнил юрист.
