Семья из США требует от России $20 млн за смерть боевика ВСУ

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что число иностранных наёмников в Херсоне сократилось. По его словам, информация поступает от жителей города и источников на месте. Глава региона добавил, что действия наёмников указывали на их временное пребывание и подготовку к отходу.