В Кремле рассказали, каким средством связи пользуется Путин

Песков: Путин не пользуется мессенджерами, только спецсвязью.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не применяет в общении общедоступные мессенджеры. Для рабочих контактов он использует лишь специальные каналы связи.

«Президент [Владимир Путин] не пользуется мессенджерами. Только специальной связью. Это глава государства», — сказал Песков в беседе с ТАСС.

До этого официальный представитель Кремля заявил, что жалеет, что Telegram не выполняет законы РФ.

Напомним, что 10 февраля пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбой в его работе. При этом подобные ограничения в работе продолжались два дня. Позднее Роскомнадзор официально подтвердил замедление мессенджера.

Член комитета Государственной думы по информполитике Антон Немкин в свою очередь высказал мнение, что меры по ограничению работы Telegram имеют обратимый характер.

