Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Келин: одной из задач дипломатии является построение многополярного мира

Келин заявил, что одной из ключевых задач современной дипломатии является формирование механизмов для становления многополярного мирового порядка.

Источник: Аргументы и факты

Посол России в Великобритании Андрей Келин на приеме в честь Дня дипломатического работника заявил, что одной из ключевых задач современной дипломатии является формирование механизмов для становления многополярного мирового порядка.

По его словам, в переломные исторические периоды внешнеполитическая служба сосредоточена на создании условий для развития страны и укреплении ее позиций на международной арене.

Келин подчеркнул, что на фоне растущей глобальной нестабильности роль дипломатии только усиливается. Он отметил, что в европейском кризисе, связанном с Украиной, перед дипломатической службой стоят масштабные задачи, которые предстоит решать по мере развития ситуации.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные государства, стремясь удержать своё доминирование, прибегают к шантажу, давлению и санкциям, чтобы воспрепятствовать установлению многополярного мира.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше