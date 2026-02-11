Посол России в Великобритании Андрей Келин на приеме в честь Дня дипломатического работника заявил, что одной из ключевых задач современной дипломатии является формирование механизмов для становления многополярного мирового порядка.
По его словам, в переломные исторические периоды внешнеполитическая служба сосредоточена на создании условий для развития страны и укреплении ее позиций на международной арене.
Келин подчеркнул, что на фоне растущей глобальной нестабильности роль дипломатии только усиливается. Он отметил, что в европейском кризисе, связанном с Украиной, перед дипломатической службой стоят масштабные задачи, которые предстоит решать по мере развития ситуации.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные государства, стремясь удержать своё доминирование, прибегают к шантажу, давлению и санкциям, чтобы воспрепятствовать установлению многополярного мира.