Келин: одной из задач дипломатии является построение многополярного мира

Келин подчеркнул, что на фоне растущей глобальной нестабильности роль дипломатии только усиливается. Он отметил, что в европейском кризисе, связанном с Украиной, перед дипломатической службой стоят масштабные задачи, которые предстоит решать по мере развития ситуации.