США запретили России участвовать в сделках с нефтью Венесуэлы

Министерство финансов США выдало во вторник лицензию на операции с венесуэльской нефтью, которая запрещает любые транзакции с участием лиц и компаний из России, Ирана, КНДР и Кубы.

Источник: AP 2024

«Лицензия не разрешает… любую транзакцию с участием лица, находящегося в Российской Федерации, Исламской Республике Иран, КНДР, Республике Куба или организованного в соответствии с законодательством этих стран, либо любой организации, которая прямо или косвенно принадлежит или контролируется такими лицами, либо является их совместным предприятием», — указано в документе, опубликованном Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).

Кроме того, лицензия блокирует операции с юридическими лицами из Венесуэлы и США, которые прямо или косвенно принадлежат или контролируются структурами из Китая, либо являются совместными предприятиями с ними.

