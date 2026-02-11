США запретили России участвовать в сделках с нефтью Венесуэлы

«Лицензия не разрешает… любую транзакцию с участием лица, находящегося в Российской Федерации, Исламской Республике Иран, КНДР, Республике Куба или организованного в соответствии с законодательством этих стран, либо любой организации, которая прямо или косвенно принадлежит или контролируется такими лицами, либо является их совместным предприятием», — указано в документе, опубликованном Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).
Кроме того, лицензия блокирует операции с юридическими лицами из Венесуэлы и США, которые прямо или косвенно принадлежат или контролируются структурами из Китая, либо являются совместными предприятиями с ними.