США запретили России участвовать в сделках с нефтью Венесуэлы

«Лицензия не разрешает… любую транзакцию с участием лица, находящегося в Российской Федерации, Исламской Республике Иран, КНДР, Республике Куба или организованного в соответствии с законодательством этих стран, либо любой организации, которая прямо или косвенно принадлежит или контролируется такими лицами, либо является их совместным предприятием», — указано в документе, опубликованном Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).