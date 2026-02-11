Трамп считает, что Индия импортирует нефть из России в незначительном объеме

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Индия продолжает импортировать нефть из России, но якобы в ограниченных объемах. Об этом глава Белого дома заявил в интервью Fox Business.
«Теперь они [Индия] покупают совсем немного. Они сильно сократили закупки, и я просто немного их подтолкнул [в этом направлении]», — отметил американский лидер.
Ранее Трамп утверждал, что Индия намерена перейти на американские энергетические ресурсы. По его словам, премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки нефти у России. Трамп выразил мнение, что сокращение поставок российской нефти будет способствовать установлению мира.
Как писал KP.RU, Индия остается одним из крупнейших импортеров российской нефти. В 2025 году поставки оставались стабильными, составляя в среднем 1,7−1,9 млн баррелей в сутки.