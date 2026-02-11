Стубб заявил о необходимости восстановить отношения с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб высказался за необходимость восстановления отношений с Россией после завершения конфликта на Украине.
По его мнению, в долгосрочной перспективе взаимодействие между странами должно быть возобновлено, несмотря на нынешние разногласия.
Финский лидер отметил, что в стране уже несколько лет ведутся дискуссии о возможности возвращения контактов с Москвой на более высокий уровень. Эти обсуждения, по его словам, касаются будущей архитектуры безопасности и взаимодействия в регионе.
Стубб подчеркнул, что после окончания военных действий отношения между государствами в любом случае придется выстраивать заново.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент Финляндии Александр Стубб игнорирует исторические факты.