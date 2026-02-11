Пашинян заявил, что нанесение ущерба интересам России нет в повестке Армении

«У меня очень хорошие и прямые отношения с президентом России Владимиром Путиным, тёплые и прямые отношения с главой правительства России Михаилом Мишустиным. Это наша стратегия. Мы не будем действовать против России, но будем действовать в интересах Армении», — заключил он.