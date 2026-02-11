Пашинян заявил, что нанесение ущерба интересам России нет в повестке Армении

«Никто не сможет втянуть нас в логику действий против России», — сказал он в интервью Общественному телевидению Армении. По его словам, российским партнёрам также сообщается, что Ереван не планирует создавать конфронтацию и проблемы в отношениях.
Пашинян подчеркнул ценность сложившихся связей между странами.
«У меня очень хорошие и прямые отношения с президентом России Владимиром Путиным, тёплые и прямые отношения с главой правительства России Михаилом Мишустиным. Это наша стратегия. Мы не будем действовать против России, но будем действовать в интересах Армении», — заключил он.
Ранее заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин заявил, что тема строительства атомной электростанции является значимым пунктом в диалоге между Москвой и Ереваном. Дипломат отметил, что тема АЭС регулярно поднимается на различных уровнях двустороннего взаимодействия. Он также подчеркнул, что у данного проекта нет реальных альтернатив, если учитывать надёжность проверенных технологий и привлекательные финансовые условия.
