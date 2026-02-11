Ричмонд
В МИД Ирана рассказали о подготовке предложения по сделке с США

Аракчи: Иран работает над предложением по сделке с гарантией на мирный атом.

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Иран работает над предложением по соглашению, которое будет гарантировать, что будет право на мирное использование атома, но не будет ядерного оружия, заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.

«Я уже поручил своей команде работу над реализуемым планом, или предложением, которое может гарантировать, что (у Ирана — ред.) не будет ядерного оружия, и в то же время может гарантировать право Ирана на мирное использование ядерной технологии — для электричества, производства лекарств, сельского хозяйства», — заявил министр в интервью телеканалу RT.

При этом он подчеркнул, что Иран по-прежнему не полностью доверяет США после их ударов на фоне переговоров в 2025 году и хотел бы убедиться, что такое не повторится.

В оманской столице Маскат 6 февраля состоялись переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы, и президент США Дональд Трамп отмечал, что они прошли хорошо и будут продолжаться. Вместе тем глава МИД исламской республики Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что Иран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.

