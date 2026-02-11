В МИД Ирана рассказали о подготовке предложения по сделке с США

«Я уже поручил своей команде работу над реализуемым планом, или предложением, которое может гарантировать, что (у Ирана — ред.) не будет ядерного оружия, и в то же время может гарантировать право Ирана на мирное использование ядерной технологии — для электричества, производства лекарств, сельского хозяйства», — заявил министр в интервью телеканалу RT.