В СФ предложили отменить комиссию банков при оплате штрафов за ПДД

«По итогам 2024 года в Российской Федерации возбуждено 255 миллионов административных дел о нарушениях ПДД, из них 93% оформили с помощью дорожных камер в автоматическом режиме. Штрафы выписаны на общую сумму 176,3 миллиарда рублей. Прирост по штрафам за нарушения ПДД в 2024 году относительно 2023-го составил 6,2%», — говорится в письме.