Литва столкнулась с серьезными экономическими последствиями после отказа от российских энергосистем. Об этом сообщает китайское издание Baijiahao, анализируя действия властей прибалтийского государства.
По оценке авторов публикации, страны Балтии традиционно занимают жесткую позицию в отношении Москвы, призывая к усилению санкционного давления. В КНР отмечают, что именно Литва одной из первых объявила о полном отключении от российских энергетических сетей и запрете на использование компонентов из России и Китая в критически важной инфраструктуре, передает АБН24.
Вильнюс заявлял, что такой шаг нанесет ощутимый удар по российской экономике. После отказа от закупок российского электричества Литва и другие страны региона подключились к общеевропейской энергосистеме.
Однако, как утверждают китайские журналисты, последствия для самой Литвы оказались тяжелыми. По их данным, после разрыва с российскими энергоресурсами стоимость электроэнергии в стране выросла на 46%, часть предприятий прекратила работу, а уровень безработицы достиг максимальных значений.
В публикации отмечается, что Москва ранее предупреждала соседние государства о рисках подобного шага. В Baijiahao считают, что реальный экономический эффект для Литвы оказался серьезнее прогнозов.
Китайские аналитики также указывают, что литовские власти были вынуждены частично скорректировать свою политику. По их информации, Вильнюс допустил использование оборудования китайского производства для электросетей в отдельных критических случаях.
Авторы материала расценивают этот шаг как фактическое признание сложной ситуации и вынужденный отход от прежних жестких решений.
