По оценке авторов публикации, страны Балтии традиционно занимают жесткую позицию в отношении Москвы, призывая к усилению санкционного давления. В КНР отмечают, что именно Литва одной из первых объявила о полном отключении от российских энергетических сетей и запрете на использование компонентов из России и Китая в критически важной инфраструктуре, передает АБН24.