Президент Колумбии заявил о предотвращённой попытке покушения на него

Вертолёт с президентом Колумбии Густаво Петро на борту изменил маршрут в связи с информацией о готовившемся покушении. Об этом сообщил сам колумбийский лидер на правительственном заседании, которое транслировалось на YouTube-канале администрации президента.

Источник: Life.ru

«Я не приземлился там, где должен был приземлиться, потому что были опасения, что по вертолёту, в котором также находились мои дети, откроют огонь», — сказал Петро.

Президент заявил, что ему удалось избежать гибели. По его словам, вертолёт четыре часа летал над морем и приземлился в незапланированном месте.

Ранее Петро прокомментировал обвинения в наркоторговле со стороны его американского коллеги Дональда Трампа, назвав их отражением «старческого разума». По его словам, лидер США клеймит настоящих сторонников свободы наркотеррористами лишь потому, что они не отдают ему уголь и нефть. Колумбийский лидер также заявил, что правительство США состоит из «жадных людей вне закона». Политик сравнил американские власти с «золотоискателями и стрелками из пустынь Дикого Запада».

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

