Президент Колумбии заявил о предотвращённой попытке покушения на него

Ранее Петро прокомментировал обвинения в наркоторговле со стороны его американского коллеги Дональда Трампа, назвав их отражением «старческого разума». По его словам, лидер США клеймит настоящих сторонников свободы наркотеррористами лишь потому, что они не отдают ему уголь и нефть. Колумбийский лидер также заявил, что правительство США состоит из «жадных людей вне закона». Политик сравнил американские власти с «золотоискателями и стрелками из пустынь Дикого Запада».