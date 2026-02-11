Ричмонд
ВС РФ уничтожили крупное скопление живой силы ВСУ у Красноармейска

Бойцы группировки войск «Центр» также ликвидировали опорный пункт и блиндаж противника.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт, блиндаж с живой силой и крупное скопление личного состава ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

«Получив данные, расчет [152-мм гаубицы 2А65 “Мста-Б”] оперативно навел орудие и беглым огнем поразил выявленные цели. Корректировка огня осуществлялась в режиме реального времени с применением беспилотных систем. В результате точного огневого воздействия были поражены блиндажи и огневые позиции с живой силой формирований ВСУ, а также ходы сообщения между ними. Опорный пункт украинских формирований, скрытый в лесопосадке, был полностью уничтожен», — говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве проинформировали, что артиллеристы морской пехоты группировки войск «Центр» уничтожили крупное скопление противника, а расчет БПЛА «Молния-2» войск беспилотных систем уничтожил блиндаж с живой силой ВСУ.

Красноармейск — один из центров угольной промышленности Донбасса. Бои за агломерацию начались в 2024 году, активная фаза возобновилась весной 2025 года. В агломерации проживали более 370 тыс. человек, сейчас — около 2 тыс. Это один из основных транспортных узлов Донбасса, включая узловую железнодорожную станцию Покровск. Город логистически важен для ВСУ, так как через него проходят дороги в направлении Славянска, Запорожья и Днепропетровска. Теперь, после его полного перехода под российский контроль, ВС РФ смогут развивать наступление в сторону Дружковки, Славянска и Краматорска в ДНР.

