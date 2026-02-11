ВС РФ уничтожили крупное скопление живой силы ВСУ у Красноармейска

Красноармейск — один из центров угольной промышленности Донбасса. Бои за агломерацию начались в 2024 году, активная фаза возобновилась весной 2025 года. В агломерации проживали более 370 тыс. человек, сейчас — около 2 тыс. Это один из основных транспортных узлов Донбасса, включая узловую железнодорожную станцию Покровск. Город логистически важен для ВСУ, так как через него проходят дороги в направлении Славянска, Запорожья и Днепропетровска. Теперь, после его полного перехода под российский контроль, ВС РФ смогут развивать наступление в сторону Дружковки, Славянска и Краматорска в ДНР.