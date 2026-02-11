Электромонтер из Приморья получил 14 лет за госизмену и угрозу убийством

Фигурант оспорил приговор и указал в апелляционной жалобе, что следователь его спровоцировал сам, а по его делу были допущены многочисленные нарушения, говорится в документе. Кроме того, он жаловался на нарушение профессиональной этики со стороны следователя и «пренебрежительное отношение к нему и его родственникам».