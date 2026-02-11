Кадыров показал на видео ужин с сыном после слухов о его аварии

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором запечатлен его ужин с помощником Висмурадом Алиевым и сыном Адамом Кадыровым, занимающим пост секретаря Совета безопасности республики.
В подписи к ролику Кадыров отметил, что Адам появился «вопреки последним вбросам», тем самым отреагировав на ранее распространенные сообщения о якобы произошедшем ДТП.
На опубликованных кадрах глава региона сидит за столом и беседует с Алиевым. В ходе съемки к ним присоединяется Адам Кадыров.
Накануне Рамзан Кадыров уже опровергал информацию о возможной аварии с участием сына, назвав эти сведения недостоверными. Он подчеркнул, что борьба с фейками особенно актуальна для республики, поскольку сообщения о происходящем в Чечне часто вызывают повышенный интерес и резонанс.
17 января ряд анонимных телеграм-каналов сообщил, что Адам Кадыров якобы попал в аварию в Грозном и был госпитализирован, после чего перевезен в Москву. Официального подтверждения этим сведениям не поступало.
Читайте также: Мошенники выманили у вдовы участника СВО почти 10 млн рублей.