Стало известно о росте интереса украинцев в США к переезду в Россию

Марков отметил, что мотивы у обратившихся разные. Часть заявителей стремится воссоединиться с родственниками, другие разочаровались в жизни в США и считают Россию более близкой в культурном и идеологическом плане. Кроме того, по его словам, некоторые опасаются принудительного возвращения на Украину на фоне ужесточения миграционной политики США.