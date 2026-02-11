Ричмонд
Стало известно о росте интереса украинцев в США к переезду в Россию

Количество украинцев, проживающих в США и интересующихся программой добровольного переселения соотечественников в Россию, существенно увеличилось.

Количество украинцев, проживающих в США и интересующихся программой добровольного переселения соотечественников в Россию, существенно увеличилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула РФ в Нью-Йорке Алексея Маркова.

По словам дипломата, в прошлом году количество обращений за разъяснениями по условиям участия в программе «кратно возросло». Украинские граждане, рассматривающие возможность получения российского гражданства, активно запрашивают информацию о порядке оформления и доступных мерах поддержки.

Марков отметил, что мотивы у обратившихся разные. Часть заявителей стремится воссоединиться с родственниками, другие разочаровались в жизни в США и считают Россию более близкой в культурном и идеологическом плане. Кроме того, по его словам, некоторые опасаются принудительного возвращения на Украину на фоне ужесточения миграционной политики США.

В сентябре прошлого года президент Владимир Путин внес изменения в государственную программу по содействию добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Теперь подтверждением владения русским языком может служить документ об образовании, полученном в филиале российского или совместного вуза за пределами страны, если обучение велось на русском языке.

Также право участия получили соотечественники, родившиеся и ранее проживавшие в новых регионах. Субъекты Федерации могут предоставлять участникам программы и членам их семей финансовую и социальную поддержку, включая помощь с жильем и возможностью получения профессионального образования.

