В российском МИДе связали дело Эпштейна с правильной внешней политикой РФ

В 2019 году в США Эпштейну предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и в сговоре. Максимальное наказание по этим статьям предусматривало до 40 лет лишения свободы. В конце июля того же года финансиста обнаружили в тюремной камере в тяжелом состоянии, вскоре он скончался. По итогам разбирательства было установлено, что речь шла о самоубийстве.