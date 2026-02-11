Россия в свое время устояла под давлением и не отказалась от собственной внешнеполитической линии, выступающей за традиционные ценности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, приуроченное ко Дню дипломатического работника.
По словам дипломата, несмотря на критику, российская позиция была последовательно доведена как до международного сообщества, так и до внутренней аудитории. Захарова отметила, что Москва не поддалась на внешние увещевания и не допустила, чтобы, по ее выражению, восторжествовал «бал вампиров».
Она также заявила, что публикация материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна подтвердила предупреждения, которые ранее звучали со стороны России.
В 2019 году в США Эпштейну предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и в сговоре. Максимальное наказание по этим статьям предусматривало до 40 лет лишения свободы. В конце июля того же года финансиста обнаружили в тюремной камере в тяжелом состоянии, вскоре он скончался. По итогам разбирательства было установлено, что речь шла о самоубийстве.
30 января заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш сообщил о завершении публикации материалов по делу. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 млн файлов, включая документы, электронную переписку, фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений Эпштейна.
