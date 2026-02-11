Макрон заговорил о диалоге с Москвой после череды громких заявлений

Макрон в интервью европейским СМИ заявил, что без диалога с Россией невозможно выстроить архитектуру безопасности в Европе. Он подчеркнул, что география не изменится и Россия «останется рядом», поэтому, по его словам, необходимо возобновлять европейские дискуссии с Москвой, не оказывая давления на Украину и не завися от третьих сторон.